Governador autoriza obras do Arco Metropolitano de João Pessoa

O governador João Azevêdo assinou, nesta quinta-feira (14), a ordem de serviço do Arco Metropolitano de João Pessoa, que vai interligar diretamente a BR-101 à BR-230.

As obras representam investimentos de R$ 182 milhões de recursos próprios do estado e terão uma extensão de 18,7 km.

A intervenção prevê a construção de dois viadutos, dentre outros serviços, que visam reduzir o tráfego de veículos no perímetro urbano da cidade, bem como reduzir o tempo de deslocamento das pessoas.

As obras também preveem a construção de duas pontes com extensão de 40 metros sobre o Rio Gramame e Mumbaba, passarela de pedestres em concreto, interseções de acesso e retorno a cada 4 km, implantação do sistema de drenagem para escoamento de águas pluviais, recuperação de áreas degradadas e paisagismo, contemplando diretamente os motoristas que se deslocam para o interior do estado e para Recife, em Pernambuco.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual, que apresentou as intervenções que serão feitas ao longo do trecho da obra, destacou a importância do investimento para a mobilidade urbana da Região Metropolitana de João Pessoa.

“Nós vamos construir um viaduto para que quem vier de Recife em direção a Natal ou Campina Grande não precise mais entrar em João Pessoa, evitando congestinamentos. Da mesma forma, quem vier de Natal para Recife não precisará entrar em Bayeux, ou seja, é uma obra que se integra ao Complexo Rodoviário Cabedelo-Santa Rita – Lucena, tirando mais de 400 caminhões por dia na rodovia do contorno dentro de João Pessoa”, frisou.

O superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), Carlos Pereira, afirmou que a obra deverá ser entregue em até dois anos.

“Serão mais de 18 km de asfalto com a mesma característica da BR-230 e BR-101. São duas faixas com pistas duplas e acostamento e duas pontes. Então, essa obra vai economizar muito tempo para os motoristas, retirando muitos congestionamentos diários, se caracterizando como uma das intervenções mais importantes da gestão do governador João Azevêdo”, comentou.

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, parabenizou a gestão estadual por mais uma ação para desafogar o trânsito na BR-230.

“A intervenção do governo enfrenta os problemas emergenciais, mas planeja o futuro e o crescimento da cidade, que é uma das que mais cresce no Brasil e, por isso, temos uma parceria importante. Essa obra é mais uma alternativa para melhorar o trânsito de João Pessoa e das cidades da Região Metropolitana que serão beneficiadas e que contemplarão as pessoas que se deslocam dos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e também de Campina Grande”, sustentou.

O vice-governador Lucas Ribeiro; os deputados estaduais João Gonçalves, Wilson Filho e Jane Panta; além de auxiliares da gestão estadual, dentre eles, Deusdete Queiroga (secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Tibério Limeira (secretário da Administração), Rafaela Camaraense (secretária do Meio Ambiente e Sustentabilidade), Roberto Paulino (secretário chefe de Governo), Nonato Bandeira (secretário da Comunicação Institucional) e Cristiana Almeida (secretária executiva da Mulher e da Diversidade Humana) estiveram presentes.