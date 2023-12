Fique bem informado; resumo de notícias no Paraibaonline

Confira abaixo as notícias mais lidas nesta quarta-feira no noticiário do Paraibaonline.

Informe-se e compartilhe.

Fiocruz anuncia concurso público com 300 vagas; salários de até R$ 13,6 mil

Senado aprova o nome do novo integrante do Supremo Tribunal

Banco Central reduz novamente os juros; veja detalhes

Campina Grande terá transporte público gratuito durante dois dias; leia detalhes

Bandidos promovem ´limpa´ em motel de Campina Grande

Paraíba conta com Política Estadual “Vini Jr” de combate ao racismo nos estádios

Homem morre após subir em poste para roubar fios de cobre

Senadora paraibana lança programa de combate à violência contra a mulher

Paraíba é finalista no Prêmio LED Luz na Educação, da Globo

Prefeitura de CG fomenta “Forró” através da arte-educação

PIS/Pasep em 2024: veja datas de pagamento

Ação conjunta vistoria shoppings de Campina Grande

Pesquisa do HELP recebe reconhecimento internacional

Bancada governista racha; primo de Romero critica escolha de Bruno

Ex-prefeito assume cadeira na Paraíba como deputado estadual

Seguro Desemprego: saiba como solicitar através do Sine/CG

Novo teto de juros do consignado do INSS começa a valer

Startup desenvolve teste para rastreamento de câncer do colo do útero

Podcast: médico ressalta importância do HUAC, que completa 73 anos

Fim de Ano: João Pessoa está entre os destinos mais procurados

Entidades filantrópicas: atualização de preços repassados pelo SUS

Polícia Federal investiga tráfico interestadual de drogas na PB

Aprovado projeto que cria programa de bolsas para o ensino médio

PF investiga fraudes na segurança de festas juninas em Campina

Dia do Forró: Ativista cultural destaca importância do nordestino

Secovi-PB destaca discussões para a convenção coletiva de 2024

Líder da oposição: Governo não aprendeu com os erros da Calvário

Como é realizado o processo de adoção de crianças e adolescentes

ALPB: oposição colhe assinaturas para CPI do Hospital das Clínicas

Apostas esportivas: Senado aprova texto-base da regulamentação

