Desembargador paraibano é escolhido para compor o TRE

O desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho foi escolhido nesta quarta-feira (13) para compor o Tribunal Regional Eleitoral, como membro efetivo. A eleição, por unanimidade, ocorreu durante a sessão administrativa do Pleno do Tribunal de Justiça, conduzida pelo desembargador João Benedito da Silva, presidente do TJPB.

O desembargador Oswaldo Trigueiro vai substituir a desembargadora Fátima Maranhão, que em março de 2024 conclui seu biênio na Corte Eleitoral.

Ele disse que recebe com muita alegria a indicação do seu nome. “É uma responsabilidade muito grande, mas acredito que com o apoio de todos a gente possa desempenhar um trabalho importante e acima de tudo em auxílio a todos aqueles que buscam a Justiça Eleitoral”, afirmou o desembargador.

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador João Benedito da Silva, comentou a escolha do novo membro do TRE e disse que o desembargador Oswaldo Trigueiro “é uma pessoa que congrega, que serve, que tem sabedoria, carisma e experiência também”.

A desembargadora Fátima Maranhão, que atualmente preside o TRE, disse que indicação é um grande ganho para a Corte Eleitoral, para todo mundo político e o público em geral. “O desembargador Oswaldo tem uma larga experiência administrativa porque já chefiou a Procuradoria Geral de Justiça . Agora, como Corregedor do TRE, vai dar um show de gestão”, afirmou.

O desembargador José Ricardo Porto disse que ganha o TRE com a chegada do desembargador Oswaldo. Segundo ele, o magistrado é um homem inteligente, competente e que tem um currículo espetacular. “A sua indicação para o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, por unanimidade dos seus pares, significa que teremos lá um juiz competente e acima de tudo compromissado com a democracia e com o estado democrático de direito”, pontuou.