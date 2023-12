Secovi-PB destaca discussões para a convenção coletiva de 2024

Érico Feitosa, presidente do Sindicato de Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios Residenciais e Comerciais da Paraíba (Secovi-PB), falou no programa Conexão Caturité que a associação está aguardando as deliberações dos dois sindicatos patronais para que possa fechar a convenção coletiva de 2024.

A partir do fechamento da convenção, os síndicos convocam uma assembleia geral ordinária para prestar contas do ano que passou e fazer o ordenamento de despesas e gastos para 2024.

Quem faz a propositura da minuta é o sindicato laboral, e o Secovi-PB negocia.

