Projeto de deputado que inclui peixe na merenda é aprovado na ALPB

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) aprovou, na sessão ordinária desta terça-feira (12), o Projeto de Indicação do deputado estadual Bosco Carneiro (Republicanos) que pede a inclusão do peixe no cardápio da merenda escolar da rede pública estadual de ensino.

A proposta de Indicação Nº 412/2023 tem o objetivo de incentivar a alimentação saudável na escola, já que o peixe é considerado um alimento nutritivo por conter grande quantidade de proteínas e vitaminas, além do importante ômega-3.

Segundo justificou o deputado Bosco, assim como o benefício nutricional, a inclusão do pescado fomentará a piscicultura, ajudando a agricultura familiar.

“É mais uma forma de incentivar a parceria entre produtores locais e Estado. O consumo de peixe na merenda vai suprir necessidades nutricionais na dieta do aluno e, ainda, estaremos ajudando piscicultores. Ou seja, nosso objetivo é também apoiar a compra de alimento por meio dos pequenos produtores”, defendeu.