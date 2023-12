O Governo da Paraíba, por meio da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), numa ação conjunta com a Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, promoveu a distribuição de 150 mil alevinos das espécies tilápia, tambaqui e carpa para 150 famílias agricultoras, aquicultores e pescadores do município de Cajazeirinhas, no Sertão, como parte do programa de peixamento de açudes.

A distribuição dos alevinos tem por objetivo o peixamento de açudes e barreiros para, em um futuro próximo, proporcionar renda e melhorar a segurança alimentar com a inclusão da proteína do peixe na mesa destas famílias beneficiárias, conforme informou o extensionista rural Zildo Vicente, da Empaer em Cajazeirinhas. Caberá à Empaer prestar orientações técnicas e acompanhar o crescimento e orientar quanto aos cuidados para o ganho de peso dos alevinos.

O evento contou com a participação do prefeito Assis Rodrigues; do presidente da Câmara Municipal, Jacson Félix; da secretária executiva da Pesca, Silvia Cunha; do presidente da Colônia de Pescadores, Arildo Batista; do secretário municipal de Agricultura, José Alves de Almeida; integrantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), presidentes de comunidades rurais, agricultores familiares, aquicultores e pescadores artesanais.

Desde 2019, no município de Cajazeirinhas, pertencente à Gerência Regional da Empaer de Pombal, no Sertão, o Governo da Paraíba vem estimulando a criação de peixes, quando, na ocasião, foram distribuídos 30 mil alevinos de carpa e tilápia para povoamento de 40 açudes de diversas comunidades rurais, beneficiando 85 famílias agricultoras da região. A atividade teve parceria da Prefeitura Municipal local.