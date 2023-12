No quadro ‘Saúde em Dia’, do programa Conexão Caturité, o médico Uirá Coury falou sobre o aniversário de 73 anos do Hospital Universitário Alcides Carneiro, comemorado no último domingo, dia 10.

Alcides Carneiro, advogado e inspiração para o nome do hospital, atuou em diversas frentes.

Quando ele faleceu, era presidente das escolas de comunidade.

O HUAC foi criado em 1950 para atender os servidores civis da União.

Ouça aqui o podcast completo e saiba mais.