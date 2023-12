A manhã desta quarta-feira (13) foi marcada pela inauguração do novo Balcão Farias, do Grupo Atacadão Farias. A nova loja, situada na Avenida Canal, próximo à Feira Central de Campina Grande, traz modernas instalações para promover mais conforto aos clientes, com espaço amplo e novos produtos a serem comercializados.

A solenidade de abertura do novo supermercado contou com a presença de familiares, amigos, clientes, parceiros e do padre Luciano Guedes, que deu a bênção de inauguração.

O pároco destacou durante entrevista à Rádio Caturité FM, que o empreendimento tem uma grande importância para a cidade, pela geração de emprego oportunizada pelo empresário Vanduhi Farias.

– Vanduhi é um parceiro, um irmão e hoje é uma alegria estar aqui para abençoar e desejar a todos os clientes, fornecedores e toda a equipe do Balcão sucesso. Que seja de muitas bênçãos e saúde para todos – pontuou.

