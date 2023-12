O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) comemorou a aprovação do projeto de lei que visa atualizar a tabela de preços e valores repassados pelo SUS (Sistema Único de Saúde), para as Santas Casas e entidades de filantropia.

Durante entrevista à Rádio Caturité FM, nesta quarta-feira (13), ele destacou a importância do projeto e o impacto positivo que este vai causar no equilíbrio financeiro das instituições.

– Esse projeto de lei que estabelece a atualização nos preços dos serviços prestados pelas entidades filantrópicas, pelas santas Casas em todo o Brasil, que são muitas e fazem trabalhos extraordinários, isso garantirá um equilíbrio financeiro para essas instituições, porque afinal de contas, são conhecidas as discrepâncias de manter os custos com o que se recebe do SUS. Essa demanda já existe há vários anos e há algumas semanas o projeto foi aprovado – frisou.