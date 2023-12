Em discurso emocionante, em que traçou toda a sua trajetória de trabalho desde a sua chegada a Campina Grande, o empresário Vanduhi Farias, inaugurou nesta quarta-feira (13), as novas instalações do Balcão Farias.

A nova loja, agora em um novo espaço, mais amplo e cômodo para os clientes teve a sua abertura oficial com as bênçãos do padre Luciano Guedes, que esteve na nova sede, na Avenida Canal, próximo à Feira Central, para trazer uma palavra de incentivo aos colaboradores, familiares e clientes.

Vanduhi, relembrou que saiu do seu estado natal, Pernambuco, para fincar raízes em Campina Grande e hoje se vê fazendo parte da história da Rainha da Borborema.

– Quando eu e minha família saímos de nossa cidade e escolhemos Campina Grande como morada, tínhamos um sonho, e sonho que é sonhado junto se torna realidade. Esse novo Balcão foi sonhado por todos nós, amigos, funcionários, colaboradores e parceiros. E um novo sonho em breve se tornará real, a nossa expansão para comércio de carnes e frios, que vai movimentar o comércio local – apontou.

Durante entrevista, após inauguração oficial, o empresário destacou a importância da expansão para o grupo e para os clientes que agora, além de novos produtos com preços justos, também tem um espaço maior para fazer as compras.

– É um novo espaço, na entrada da feira, no coração de Campina Grande, onde haverá mais comodidade. É um momento de agradecer por esse novo Balcão e por todos que fazem parte do grupo Atacadão Farias. Em breve, ainda este mês, teremos mais novidades – salientou.

A inauguração contou com ações promocionais e um café da manhã festivo para celebrar a conquista.