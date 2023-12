Conselho da Cidade de Campina Grande retoma atividades

O Conselho Municipal da Cidade de Campina Grande (ConCidade/CG), órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo e propositivo, está sendo reestruturado e retomará suas atividades.

Após deliberação do Governo Federal para retomada do Conselho Nacional das Cidades (ConCidades) – que estava inativo há seis anos, o secretário de Planejamento, Felix Araújo Neto, convocou representantes do ConCidade/CG, na última terça-feira (12), com o objetivo de reestruturar o órgão também no âmbito municipal.

Entre os principais pontos discutidos no encontro, que também contou com a participação remota de Bruno Tiburcio (secretário executivo substituto do ConCidades nacional) e Rachel Benedet (coordenadora do ConCidades nacional), ficou definido que, na próxima terça-feira (19), será realizada uma reunião extraordinária para dar posse aos novos membros do Conselho, incluindo entidades de novos movimentos sociais.

Na ocasião, será eleita uma Comissão Executiva que ficará responsável pela preparação da 6ª Conferência Municipal do ConCidades, prevista para acontecer entre os meses de fevereiro e abril de 2024, seguindo o cronograma nacional.

“O Conselho Nacional das Cidades estava inativo e está sendo retomado agora. Consequentemente, o Conselho de Campina Grande será reestruturado, por determinação do prefeito Bruno Cunha Lima, que vê no ConCidade um espaço muito importante para discutir as políticas públicas e o desenvolvimento urbano com a sociedade. Pensando nisso, convocamos uma reunião extraordinária para a próxima semana, quando daremos posse aos novos membros do Conselho”, explicou o Secretário de Planejamento, Felix Araújo Neto.

A reativação do ConCidade/CG, que foi instituído pela Lei N° 5.304/2013, representa um passo importante para a participação ativa da sociedade na tomada de decisões sobre o desenvolvimento urbano da cidade.

O Conselho é formado por 39 membros, com representantes da sociedade civil, governo municipal, estadual e federal.