Campina Grande terá transporte público gratuito durante dois dias; leia detalhes

Será detalhada durante coletiva de imprensa no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande nesta quinta-feira, 14, a operação do transporte público coletivo de maneira gratuita em duas datas neste final de ano para contribuir com o aquecimento das vendas no centro comercial da cidade.

A medida, adotada pela Prefeitura através da STTP e em parceria com o Sitrans, atende a um pleito formulado pela ACCG em parceria com a CDL após reinvindicações dos comerciantes, e teve intermediação da secretária Tâmela Fama (Desenvolvimento Econômico).

Hora: 10h

Local: Auditório da ACCG (Avenida Floriano Peixoto, 715, 1° andar)