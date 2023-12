Nos últimos meses do ano é comum que as pessoas preparem a casa para as festividades natalinas. E um dos cuidados essenciais dessa preparação diz respeito a renovar a pintura da casa. Com isso, a demanda por tintas vem aumentando no comércio.

O empresário Giovani Medeiros explicou à reportagem da Rádio Caturité FM, que nos últimos três meses as vendas equivalem a 50% de todo o ano.

Segundo ele, essa época é muito propícia para aumentar o estoque, pois as pessoas tendem a pintar a casa visando as festas.

– O aumento nesses últimos três meses vem primeiro da tradição de renovar a casa, segundo pela economia estável e terceiro pelo fruto do nosso trabalho em realizar promoções, divulgações, eventos com arquitetos e parcerias com as fábricas – revelou.

Ele também disse que a tecnologia tem ajudado o setor com produtos de alta qualidade e durabilidade, como a tinta impermeabilizante, resistente à água.

Ouça aqui a entrevista completa.