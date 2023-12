Uma força-tarefa foi montada no último domingo (10) na obra de revitalização do Parque Evaldo Cruz, no centro de Campina Grande, para executar o projeto de desvio do caminho das adutoras da rede de abastecimento de água. As galerias estavam localizadas na rua Lino Gomes da Silva, no trecho do Parque do Povo, local de escavação para a construção da ponte que vai interligar o Parque do Povo ao Açude Novo.

Para o secretário de Obras do município, Joab Machado, o sucesso nesta etapa da obra tem efeitos importantes no ritmo dos trabalhos, além de evitar transtornos à rotina da cidade.

“Esse é um dos passos mais importantes nesta obra, com destaque em toda a cidade. Concluir esse processo com êxito, em conjunto com todos os órgaos e a empresa envolvida, ajudou a devolver um espaço completo e renovado para a população desfrutar com a sua família, além de ampliar o espaço para os eventos da cidade, inclusive, O Maior São João do Mundo” destacou o secretário.

Diante da interferência identificada pelos construtores, foi realizado esse projeto com o objetivo de desviar o caminho das adutoras, seguindo normas técnicas de operação e segurança do sistema. Com a aprovação da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), o projeto foi executado com êxito.

O trabalho contou com a participação da Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Obras (Secob), da Cagepa e da empresa Engemat, contratada pelo Município para a requalificação e reforma do Parque Evaldo Cruz. A implantação dos registros e conexões consistiu na última fase do projeto e aproveitou a interrupção do abastecimento de água em alguns bairros de Campina Grande e cidades circunvizinhas, por cerca de 30 horas, no último final de semana.

O serviço teve início às 8h, sendo concluído às 20h com o religamento dos sistemas de adutoras, retomando gradativamente o abastecimento nas localidades interferidas, de acordo com Joab. Dessa forma, a obra segue em ritmo acelerado para devolver um espaço de convivência completo para toda a população campinense.