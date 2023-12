O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), promove, neste sábado (16), um evento em alusão à campanha Dezembro Verde, mês de conscientização e combate ao abandono de animais.

A ação é uma parceria entre a Gerência de Políticas Públicas da Causa Animal e a Gerência de Vigilância Ambiental e Zoonoses de João Pessoa.

Na ocasião, serão ofertados testes rápidos de leishmaniose, vacinação antirrábica e vermifugação para cães e gatos. O evento, que é aberto ao público, acontecerá na Praça do Coqueiral, em Mangabeira, das 8h às 14h.

De acordo com a gerente de Políticas Públicas da Causa Animal da SES, Fabíola Rezende, o mês de dezembro marca o início da campanha, porém a luta contra o abandono animal é diária.

“Essa é uma prática criminosa, precisamos combater o abandono animal todos os dias! Na Paraíba, agora com o programa Paraíba Pet, será possível disponibilizar esse cuidado, contribuindo com ONGs e protetores que já realizam um trabalho importante na defesa dos animais, além de serem viabilizadas políticas públicas que atendam as demandas da causa animal no estado”, explicou.

Dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que a Paraíba tem cerca de 80,5 mil cachorros e gatos em situação de rua, o que torna o cenário cada vez mais preocupante no estado.

A gestora lembra ainda que é justamente no período de final de ano e em outras épocas festivas que aumenta o número de abandono.

“É principalmente nessa época, quando as pessoas viajam, que, infelizmente, acabam abandonando seu animal na rua ou deixando ele sozinho, o que pode até causar sua morte. O cenário de abandono no nosso estado precisa, sim, de um trabalho de conscientização. Estamos falando de seres que têm sentimentos e com certeza eles sofrem, sentem dor, fome, calor, frio, igual a qualquer outro ser humano”, ressaltou Fabíola Rezende.

Em sua programação, o evento conta ainda com sorteios de brindes e serviços oferecidos pela iniciativa privada do ramo veterinário da capital e uma feira de adoção, que visa incentivar a adoção responsável e possibilitar um novo lar para cães e gatos abandonados.