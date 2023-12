O Natal Iluminado de 2023, celebrando neste ano uma década de realização, tornou-se uma vitrine para os artesãos de Campina Grande, proporcionando para estes profissionais uma plataforma para a promoção de suas criações. Além das tradicionais vilas gastronômicas e a comercialização de brinquedos, o evento atrai olhares e reconhecimento merecido dos artesãos, que encontram, neste cenário natalino, uma oportunidade para exibir suas habilidades.

O Natal Iluminado, que é uma iniciativa da Prefeitura de Campina Grande, por meio de uma ação conjunta de diversas secretarias e órgãos municipais, tem estimulado cada vez mais o empreendedorismo dos campinenses, em seus mais variados segmentos, o que fortalece o evento no cenário nacional do turismo de eventos, já reconhecido pela Embratur.

A artesã Josy Santos (foto), uma mãe atípica assistida pelo projeto “Colo pra Mãe”, vinculado à coordenadoria da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Assistência Social (Semas), destacou a importância do Natal Iluminado para divulgação e comercialização do trabalho dos artesãos de Campina Grande.

“Uma oportunidade maravilhosa de expor assim as peças é que são feitas de forma tão especial. Cada artesanato aqui eu é feito a mão, pontinho por pontinho, tornando cada peça única. Então, assim, estar no Natal Iluminado é uma experiência maravilhosa pois é uma oportunidade de expor mais ainda as minhas peças, para assim chegar em outras famílias”, comemorou Josy.

Vila do Artesão

O trabalho dos artesãos da Vila do Artesão, gerido pela Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), também está presente no Natal Iluminado. Segundo Maria de Fátima, as expectativas para a edição 2023 são muito boas, não apenas para a comercialização, mas também para promover o artesanato de Campina Grande.

“A expectativa da gente é sempre boa. Participar do Natal iluminado é uma coisa inusitada e, para mim, está sendo ótimo. Estou divulgando meu trabalho em especial, isso é o mais importante. Vender é bom, mas divulgação é bem melhor. E nós estamos mostrando o que nós fazemos. Essa edição está muito bonita, bem iluminada e segura”, afirmou a artesã.

Aproximadamente sete artesãos estão presentes na edição celebrativa de dez anos do Natal Iluminado. Os chalés dos artesãos estão localizados na Vila Aquarela, nas proximidades da Árvore de Natal, e o público pode encontrar artigos feitos à mão, com material de couro, algodão colorido, crochê com fios de malha, fuxico e de outras linguagens.