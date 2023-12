João e Cícero anunciam obras e medidas econômicas para o Centro de João Pessoa

O governador João Azevêdo e o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, lançaram, nesta terça-feira (12), no Centro Cultural São Francisco, o programa “Viva o Centro”, que reúne um conjunto de medidas e projetos para revitalizar o Centro Histórico da Capital paraibana, com ações nas áreas da habitação, infraestrutura, cultura, segurança, trânsito e incentivos e isenções fiscais.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou que a parceria com a Prefeitura representa investimentos de R$ 400 milhões para o Centro Histórico.

“Esse é um conjunto de medidas que vai trazer de volta a ambiência urbana do Centro, que tem toda a infraestrutura instalada e o que nós estamos fazendo é atrair pessoas e empresas para essa região. Eu espero que 2024 seja um ano de virada de chave para o Centro Histórico porque todos os incentivos já estarão disponíveis, demonstrando que fazemos uma gestão que cuida das pessoas”, frisou.

Por sua vez, o prefeito Cícero Lucena evidenciou a união de esforços para garantir a revitalização do Centro de João Pessoa.

“Esse é um chamamento para que todos se sintam responsáveis pelo Centro Histórico. O que estamos fazendo com isenções de IPTU e ITBI, além do ICMS Cultural é uma convocação aos proprietários de imóveis e às empresas para que os equipamentos contribuam com essa revitalização e tenho certeza de que vamos atingir os resultados que desejamos”, falou.

Ações do Governo do Estado – Para incentivar a ocupação do Centro Histórico, o Governo do Estado anunciou o ICMS Patrimônio Cultural, cujo objetivo é incentivar projetos de restauração e manutenção de prédios históricos no Centro de João Pessoa.

Serão disponibilizados recursos de R$ 10 milhões ao ano, com projetos que podem chegar a R$ 1 milhão, cada.

Para aderir, as empresas deverão se cadastrar no endereço eletrônico cultura.pb.gov.br e emitir a carta de intenção de incentivo. O valor utilizado na obra será ressarcido pelo estado por meio de crédito no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Na área de incentivo fiscal também será concedida a isenção no Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), com investimentos de R$ 40 milhões até 2026.

O governo também anunciou a instalação do Palácio dos Despachos, no prédio onde funcionava o Comando Geral da Polícia Militar, na Praça Pedro Américo.

A gestão estadual também irá construir a Casa da Mulher Brasileira, na Rua Francisco Londres, com investimentos de R$ 30 milhões.

O espaço é uma inovação no atendimento integral e humanizado às mulheres vítimas de violência, disponibilizando serviços de acolhimento e triagem; apoio psicossocial; delegacia; Juizado; Ministério Público e Defensoria Pública.

Na área da habitação, o governo irá construir 24 apartamentos no denominado condomínio Sanhauá, onde funcionou a antiga vinícola Sanhauá.

No local também será instalado um espaço comercial e um espaço expositivo em memória do patrimônio industrial da Paraíba e da história de contribuição da fábrica para o desenvolvimento de João Pessoa.

Ainda na área habitacional, o governo irá construir o Repouso da Arte, que consistirá na edificação de 12 apartamentos destinados a artistas paraibanos acima de 60 anos.

As unidades habitacionais contarão com um quarto, sala de estar e jantar, cozinha, área de serviço e varanda. O local ainda contará com sala de reunião para desenvolvimento de atividades artísticas e para apresentações culturais.

A gestão anunciou a implantação do HabitarAte, um investimento de R$ 3 milhões, que irá promover a conexão dos artistas com a sociedade.

O espaço será dividido em três pavimentos. No térreo funcionará um espaço para atividades culturais, apresentações e exposições artísticas.

No mezanino funcionará refeitório, cozinha e uma área de convivência que permite a integração visual com o pavimento térreo. Já o último pavimento será destinado a área mais privativa onde moradores ou hóspedes se alojarão. Esta área possuirá seis dormitórios e banheiros de uso coletivo.

Na área da cultura, será implantado o projeto Rotas da Memória, que consiste na capacitação de 50 mulheres para atuarem como guias turísticas no Centro Histórico com a oferta de cursos em Educação Patrimonial.

Na segurança pública, serão instaladas ao menos 85 câmeras de monitoramento e instalados batalhões e delegacias, a exemplo da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Infância, a Delegacia de Combate a Crimes Homofóbicos, a Delegacia da Mulher da Zona Norte e o Batalhão de Trânsito. No novo prédio da Delegacia Civil irão funcionar a Central de Flagrantes Norte, Delegacia do Idoso, 2ª Delegacia Distrital e Setor de Identificação do IPC para emissão de RG.

Ações da Prefeitura de João Pessoa – a gestão municipal também anunciou uma série de medidas econômicas e sociais para incentivar o comércio, o turismo e a ocupação do Centro Histórico. Dentre as medidas está a isenção de IPTU e ITBI para imóveis localizados no Centro Histórico e a redução de ISS de 5% para 2%.

Também foram anunciados os projetos para urbanização do Ponto dos Cem Réis, Visconde de Pelotas, Duque de Caxias, General Osório e transversais de ligação.

A Prefeitura da Capital apresentou o Projeto Vias de Acesso que visa requalificar a ligação entre a cidade alta e a cidade baixa, com recuperação do calçamento histórico e melhorias na iluminação e na acessibilidade das calçadas. As ações irão abranger as Ladeiras de São Francisco e da Borborema, Rua da Areia, Beco dos Milagres, Rua Pe. Antônio Pereira, Rua Visconde de Inhaúma – no Porto do Capim, Praça Dom Ulrico e entorno ao lado da Basílica e Praça Socic. Também foi anunciada a recuperação da antiga prefeitura, onde irá funcionar a Guarda Municipal.

Na área da educação e cultura, estão em execução a reforma do Conventinho, do Hotel Globo, do antigo Clube Cabo Branco, na Duque de Caxias, onde será instalada sede da Funjope.

No âmbito da prefeitura também foi anunciada a proposta de recuperação da Antiga Fábrica Matarazzo, uma área que será destinada à criação de um Polo Multicultural envolvendo atividades de produção cinematográfica, áudio visual e mídias digitais, além de espaço de eventos e de equipamentos de apoio turístico – bares, restaurantes e hospedagem.

Também serão recuperados os prédios da Antiga alfândega, antiga fábrica de gelo e o antigo galpão Nassau.

Na área de turismo será criado o Corredor Turístico da Duque de Caxias, um projeto que irá levar apresentações culturais para o centro histórico passando pela Praça Rio Branco, Igreja São Francisco, Ponto de Cem Réis e Pavilhão de Chá.

Dentre os serviços na mobilidade estão previstos a reforma do Terminal de Integração do Varadouro, o remanejamento de linhas de ônibus para realização de embarque e a implantação da Zona Azul no Centro Histórico com Edifício Garagem no Mercado Central. Ainda serão construídas moradias no Porto do Capim, nos Antigos Nações Unidas, Proserv e Ipase.

Dentre as autoridades presentes ao evento, estiveram o vice-governador Lucas Ribeiro; a primeira-dama Ana Maria Lins; o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino; os deputados estaduais João Gonçalves e Hervázio Bezerra; o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra; o presidente da Câmara de João Pessoa, Dinho Dowsley; vereadores da Capital paraibana; além de auxiliares da gestão estadual, dentre eles, Deusdete Queiroga (secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Marialvo Laureano (Fazenda) e Jean Nunes (Segurança e Defesa Social).