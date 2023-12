O presidente do grupo Atacadão Farias, empresário Vanduhi Farias, anunciou nesta terça-feira (12), durante participação na Rádio Caturité FM, anunciou a inauguração de um novo espaço em Campina Grande.

A nova loja fica na Avenida Canal, com vitrine de vendas e um espaço maior para os clientes, que a partir de agora também terão novos produtos à disposição.

A inauguração acontece a partir das 8 horas da manhã desta quarta-feira, com promoções e café da manhã festivo.

– É um dia de alegria para o nosso grupo. Vamos inaugurar o novo Balcão Farias, que fica na Avenida Canal, oferecendo aos nossos clientes uma maior comodidade na hora de fazer as suas compras. Vamos ter promoções, as bênçãos do vigário Luciano Guedes e ainda este mês teremos a comercialização de frios e embutidos – explicou Vanduhi.