Governador entrega reforma de sede da Aesa e destaca trabalho da Agência

O governador João Azevêdo entregou, nesta terça-feira (12), a reforma e ampliação da sede da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa), localizada na Avenida Duarte da Silveira, em João Pessoa.

Os serviços representaram investimentos de R$ 880 mil e garantem mais conforto aos servidores que poderão prestam um melhor atendimento à sociedade paraibana.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou o respeito do governo com o funcionalismo público, demonstrado com a valorização e melhoria do ambiente de trabalho. Ele também evidenciou a satisfação de entregar uma estrutura adequada para os servidores da Aesa.

“A Agência tem uma responsabilidade muito grande e se destacado nacionalmente pela qualidade do trabalho que desempenha e nada mais justo do que reestruturar o espaço que hoje entregamos. Além de uma sede digna, vamos fazer concurso público para o órgão, que tem uma grande estrutura nas estações meteorológicas e hidrológicas”, frisou.

O secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga, agradeceu ao governador João Azevêdo pelo olhar atencioso com a Aesa e pelo compromisso de investir em obras de segurança hídrica.

“É uma alegria participar da inauguração dessa obra que demonstra o respeito do governador pela Aesa. Nós sabemos da importância dos investimentos em recursos hídricos para quem está na região semiárida, e a Aesa desempenha um trabalho importante na fiscalização das barragens, nas outorgas, demonstrando a competência e esmero do órgão e, por isso, eu parabenizo os servidores que ganham esse excelente espaço”, comentou.

O presidente da Aesa, Porfírio Catão, afirmou que a nova estrutura da sede do órgão representa mais uma ação do governo no fortalecimento da política de recursos hídricos.

“O governador ampliou o nosso espaço e hoje estamos concretizando um sonho com a entrega da reforma e ampliação da Aesa, tendo a condição de oferecer mais conforto aos servidores para que eles desempenhem suas funções da melhor forma, oferecendo também aos usuários um melhor atendimento”, enfatizou.

Porfírio Catão também destacou que a Aesa tem sido referência para o Brasil na gestão de recursos hídricos, com disponibilização de capacitações para diversos estados.

“Todos os nossos serviços são digitais e estão disponíveis em nosso site. Hoje somos referência nacional no programa Pró-Gestão da ANA, que analisa os indicadores de instrumentos de gestão. Nós fomos o único estado entre 2019 e 2021 a atender todos os pré-requisitos desse programa, ficando em primeiro lugar, e o nosso sistema de informação e aplicativos também servem de base para que os outros estados avancem na gestão de recursos hídricos”, acrescentou.

O presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Felipe Sampaio, parabenizou a Aesa pela conquista de uma sede com uma estrutura qualificada para realizar um bom trabalho em prol da sociedade.

“É uma alegria participar desse ato solene que visa o fortalecimento dos recursos hídricos. A Paraíba é um exemplo no alcance das metas no segmento e estamos aqui para reconhecermos as boas práticas e o exemplo da Aesa para todo o país como referência na gestão de recursos hídricos”, falou.

A primeira-dama Ana Maria Lins; os deputados estaduais Branco Mendes e João Gonçalves; o secretário executivo da Energia, Robson Barbosa; o presidente da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), Marcus Vinícius Neves; o secretário executivo da Articulação Política, João Paulo Freire; o coordenador do Procase, Nivaldo Magalhães; o presidente da Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup), George Coelho; e os prefeitos de Itabaiana, Dr. Lucio, e de Salgado de São Felix, Joni Marcos, prestigiaram a solenidade.

A sede da Aesa conta com salas para as gerências executivas de Acompanhamento e Controle; Operações de Mananciais e Segurança de Barragens; Bacias Hidrográficas; Outorga e Licença de Obra Hídrica; Tecnologia de Informação; Assessoria Jurídica; Planejamento e Recursos Hídricos; Recursos Humanos; Gestão e Apoio Estratégico; Orçamento e Finanças; Sustentabilidade e Cobrança; reunião; e diretoria administrativo-financeira.