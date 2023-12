Dimensão histórica da ponte de Cabedelo para Lucena na Paraíba

Justificadamente, diga-se de passagem, uma expressiva representação da classe política paraibana, aliada do governador João Azevedo, compareceu ontem à apresentação do projeto da ´Ponte do Futuro´ – não seria mais conveniente ´Ponte para o futuro´? -, que vai interligar as cidades de Santa Rita, Cabedelo e Lucena.

A obra quando estiver concluída – prometida para o 1º semestre de 2026 (uma sinalização de que o governador deseja disputar as eleições para o Senado) – vai desafogar consideravelmente o tráfego na BR 230 em seus quilômetros iniciais (Cabedelo).

“É meritória a obra de construção da ponte”, asseverou João Azevedo sobre o investimento estimado inicialmente em R$ 500 milhões.

Apropriadamente, o governador ressaltou que “não é apenas uma obra rodoviária, mas de desenvolvimento”, que significará “um novo momento para o turismo e para a economia”.

No planejamento oficial, o edital para as empresas interessadas em executar a obra será publicado na última semana deste mês (provavelmente dia 28).

E o processo licitatório, para definição da empresa ganhadora, deverá ser realizado na última semana de março de 2024.

O ´marco zero´ da intervenção rodoviária será na BR 230 em Cabedelo, próximo ao condomínio Alamoana (km 9,64).

Conforme explicou a assessoria governamental, “o projeto consiste na construção de duas pontes. A primeira terá uma extensão de 2 km e ligará a BR-230 à BR-101 Norte. A intervenção na mobilidade urbana ainda contará com um viaduto sobre a linha férrea de 40 m e um mirante”.

“A segunda ponte terá uma extensão de 480m e será construída sobre o Rio da Guia, em Lucena.

“O complexo rodoviário também contará com um prolongamento da PB-011 (que liga Santa Rita a Lucena), da localidade Forte Velho a Lucena, com 5 km de extensão, até o entroncamento com a PB-019; e adequação de PB-025 (Lucena) até o entroncamento da BR-101 (rumo a Natal-RN), com extensão de 500 m.

Nesta quinta-feira, João Azevedo vai assinar a ordem de serviço para a construção do Arco Metropolitano de João Pessoa.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/aparte/rep-debreou-com-romero-rodrigues/