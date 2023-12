Azul Linhas Aéreas passa a contar com nova loja em Campina Grande

A empresa Azul Linhas Aéreas, por intermédio de sua subsidiária Azul Viagens, inaugurou na noite desta segunda-feira, na rua Otacílio Nepomuceno, 1017, no Catolé, sua 99ª loja, sediada em Campina Grande.

“A Azul faz desde junho último uma pesada aposta no Aeroporto de Campina Grande (Presidente João Suassuna), com um expressivo número de voos. Para tanto – é importante registrar – teve a direta e decisiva participação do governo estadual”, comentou o jornalista Arimatéa Souza na coluna Aparte, publicada pelo Paraibaonline.

Presente à solenidade inaugural, a secretária de Desenvolvimento Econômico da prefeitura local, Tâmela Fama, destacou os esforços e parcerias desenvolvidas pelo Poder Público e a iniciativa privada para o impulsionamento do transporte aéreo na cidade, com a requalificação do Aeroporto Presidente João Suassuna.

“O turismo só funciona com o público e o privado entrelaçados. É uma engrenagem que precisa sempre estar azeitada”, ressaltou Rosália Lucas, secretária de Desenvolvimento Econômico do governo estadual, igualmente presente à solenidade.

Agnes Leite, franqueado da Azul para este novo empreendimento, acentuou que a loja “vai ajudar para que os voos da Azul em Campina sejam mantidos”, e até gerar “a perspectiva de novos voos e destinos”.

Como marco inaugural da loja da Azul na cidade, Agnes anunciou descontos especiais nos próximos dias para quem comprar pacotes turísticos e/ou passagens aéreas para qualquer data do ano de 2024, desde que com embarque em Campina Grande.