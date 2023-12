Questionado sobre cerca de 100 cidades do país que adotaram a gratuidade no transporte público urbano, o superintendente da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) de Campina Grande, Vitor Ribeiro, definiu o passo como muito importante, mas enfatizou a necessidade do pensamento em custear o serviço.

“Se a esfera pública conseguir subsidiar, isso é uma política pública social muito importante. São Paulo, mais ou menos está ensaiando o domingo e feriado grátis, são passos que estão sendo dados”, completou, durante entrevista ao Ideia Livre, da Rede Ita.

Confira na íntegra a opinião do gestor em vídeo:

*Vídeo: Rede Ita

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui