Video. João Azevedo apresenta o projeto da obra sonhada pelo litoral da Paraíba

O governador João Azevêdo autorizou, nesta segunda-feira (11), no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, a ordem de licitação das obras do Complexo Rodoviário que interligará os municípios de Cabedelo, Santa Rita e Lucena, a tão esperada Ponte do Futuro, cujos investimentos somam R$ 500 milhões de recursos próprios do estado.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual apresentou o projeto da Ponte do Futuro, uma obra importante, que beneficiará o complexo rodoviário e a logística do Porto de Cabedelo.

A construção representa uma importante intervenção na mobilidade urbana e no desenvolvimento econômico, pois eliminará gargalos logísticos e fomentará o turismo no Litoral Norte da Paraíba.

As obras terão início no quilômetro 9,64 da BR-230, na estrada de Cabedelo. O projeto consiste na construção de duas pontes.

A primeira terá uma extensão de 2 Km, e ligará a BR-230 à BR-101 Norte, e terá pista de 7,2 m, pista de passeio com 3,3 m, ciclovia de 2,5 m e acostamento de 2,5 m.

A intervenção na mobilidade urbana ainda contará com um viaduto sobre a linha férrea de 40 m e um mirante. A segunda ponte terá uma extensão de 480 m e será construída sobre o Rio da Guia, em Lucena.

O complexo rodoviário também contará com um prolongamento da PB-011, de Forte Velho a Lucena, com 5 Km de extensão, até o entroncamento com a PB-019; e adequação de PB-025 até o entroncamento da BR-101, com extensão de 500 m.

Além do impacto econômico, a construção da ponte deixará a zona urbana da região metropolitana com melhor mobilidade, menos acidentes de trânsito, menores índices de poluição ambiental e melhor qualidade de vida para os habitantes locais. Outro benefício importante será a redução no tempo de viagem.

Na ocasião, o governador João Azevêdo ressaltou que o complexo rodoviário representa desenvolvimento econômico para a Região Metropolitana de João Pessoa.

“Essa obra permitirá o desenvolvimento turístico de todo o Litoral Norte da Paraíba, dará uma nova dinâmica ao Porto de Cabedelo, que ganhará uma nova retroárea, e fará com que a mobilidade urbana de João Pessoa seja impactada”, frisou.

O gestor também destacou o novo momento da Paraíba, que tem recebido obras e políticas públicas importantes do governo.

“Nós celebramos o crescimento de 10% do PIB da Paraíba, a quantidade de empregos gerados, os novos voos que têm gerado um novo dinamismo na economia, o rating A do Tesouro Nacional, o Centro de Convenções de Campina Grande, o Polo Turístico Cabo Branco, o Hospital da Mulher, o Hospital de Clínicas de Campina Grande, o Hospital de Clínicas e Traumatologia do Sertão, o Opera Paraíba, o Coração Paraibano, travessias urbanas, concursos públicos, creches, R$ 1,2 bilhão na agricultura familiar, as adutoras do Cariri e Curimataú, além do cuidado com as mulheres, com a segurança alimentar, com o esporte e a cultura”, acrescentou.

O secretário de estado da Infraestrutura e dos Recursos Hidricos, Deusdete Queiroga, evidenciou que as obras fortalecerão a economia do estado e deverão ser entregues no primeiro semestre de 2026.

“O complexo rodoviário irá criar uma nova fronteira industrial na Paraíba, facilitará também a mobilidade urbana para quem se deslocar ao Litoral Norte, gerando economia de tempo. A Paraíba tem o maior programa rodoviário do Nordeste, com R$ 3 bilhões de investimentos, resultado da eficiência fiscal do governo”, falou.

O superintendente do DER, Carlos Pereira, afirmou que a Ponte do Futuro será a maior obra da história da Paraíba.

“Esse é um momento histórico para o estado porque a sensibilidade do governador João Azevêdo diante dos engarrafamentos diários na Região Metropolitana de João Pessoa irá resolver esse problema. Será uma das maiores pontes do Nordeste, dando uma nova vida à região da Guia, que é conhecida pelo turismo religioso, além de retirar o tráfego pesado que entra e sai de Cabedelo, ou seja, é uma obra fundamental e monumental”, comentou.

O presidente da Companhia Docas da Paraíba, Ricardo Barbosa, destacou o impacto da obra para o crescimento do Porto de Cabedelo.

“Essa é a maior obra de todos os tempos da Paraíba e representa a materialização de um sonho. A ponte do Futuro trará inúmeros benefícios ao Porto de Cabedelo, que vive o melhor momento de sua história em função da dragagem. A Ponte do Futuro fomentará as operações do Porto e representa mais uma conquista para a Paraíba, um dos estados mais cobiçados na atração de investimentos do país”, disse.

Prestigiaram a solenidade, a primeira-dama do estado, Ana Maria Lins; o vice-governador Lucas Ribeiro; a senadora Daniella Ribeiro; os deputados federais Gervásio Maia, Murilo Galdino, Mersinho Lucena, Hugo Motta, Wilson Santiago e Damião Feliciano; o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino; os deputados estaduais Wilson Filho, João Gonçalves, Branco Mendes, Hervázio Bezerra, Tião Gomes, Felipe Leitão, Gilbertinho, Jane Panta, Alexandre de Zezé e Airton Pires; o prefeito em exercício de João Pessoa, Léo Bezerra; o presidente da Câmara de João Pessoa, Dinho Dowsley; e o vereador Zezinho do Botafogo.

vídeo – secom-pb

*vídeo – reprodução/instagram