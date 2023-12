“É importante essa conexão de órgãos, independente de serem do município ou Estado, porque precisamos olhar para as pessoas, e nessa hora não tem que ter disputa política”.

A afirmação partiu do superintendente da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP), Vitor Ribeiro, durante entrevista ao Ideia Livre, da Rede Ita. Na ocasião, ele afirmou que o órgão está disposto a contribuir com essa unidade de forças no combate ao dado alarmante de mortos no trânsito no Brasil.

Exemplificando, o gestor enfatizou que há agentes da STTP na Central de Monitoramento do Governo do Estado pela manhã e tarde. Bem como, as câmeras da Superintendência na região central têm colaborado com a segurança pública.

“Um dado importante, depois que colocamos nossas câmeras na área central, você hoje não vê mais assalto a banco”, disse.

Confira o trecho da entrevista em vídeo:

*Vídeo: Rede Ita

