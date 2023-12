Programa Nota Cidadã vai sortear carro novo na premiação de dezembro

O Programa Nota Cidadã, iniciativa do Governo da Paraíba que estimula o cidadão paraibano a exigir nota fiscal em suas compras no comércio físico e fortalece o comércio local, terá um prêmio extra para quem inserir o CPF nas compras do mês de dezembro.

Além dos 31 prêmios mensais em dinheiro, que somam R$ 100 mil, será sorteado um prêmio especial: um carro zero quilômetro, que é o Polo Track, modelo 2023/2024.

Para concorrer ao carro zero quilômetro, o paraibano que mora em um dos 223 municípios precisa apenas fazer o cadastro no portal https://notacidada.pb.gov.br/ neste mês de dezembro e inserir o CPF na nota em cada compra no comércio. Para quem já está cadastrado no

Programa Nota Cidadã, não precisa fazer uma nova inscrição, mas apenas colocar o CPF nas compras natalinas e de Ano Novo até o dia 31 de dezembro para também concorrer ao veículo e aos prêmios mensais.

O cadastro solicita apenas o nome; número do CPF; data de nascimento; e-mail, telefone e a criação de uma senha. O prêmio extra do final de ano do carro zero quilômetro é oferecido pela Lotep e Paraíba Premiado.

CPF NA NOTA – Após a finalização do cadastro, o cidadão precisa somente em toda compra no comércio exigir a nota fiscal com o número do CPF, passando, assim, a concorrer a todos os sorteios mensais com R$ 100 mil em prêmios e, nesta edição do sorteio, ao carro Polo Track.

É importante lembrar que quanto maior o número de notas a cada mês com CPF, maior é a chance do cidadão inscrito ser premiado.

A data do sorteio do Nota Cidadã para saber o ganhador do carro zero quilômetro e dos outros 31 sorteios em dinheiro que somam R$ 100 mil está programada para acontecer no dia 22 de janeiro.

Contudo, as notas que estarão concorrendo serão referentes às compras no período de 1º a 31 de dezembro.

EXERCÍCIO DA CIDADANIA FISCAL – O Programa Nota Cidadã, que é uma iniciativa do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), com apoio dos órgãos como Codata e a Lotep, incentiva o cidadão paraibano a desenvolver o exercício da cidadania ao exigir a nota fiscal ao incluir o CPF na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) de suas compras no comércio do Estado da Paraíba. A campanha também tem como objetivo fortalecer o comércio local nos 223 municípios.