Procon de Campina Grande revela variação no preço da árvore de Natal

O Procon de Campina Grande divulgou nesta segunda-feira, 11, o Informativo Natalino 2023. O estudo reúne a pesquisa de preços de artigos natalinos e dicas de compras para esse período do final de ano.

De acordo com o estudo, o preço de uma árvore de decoração natalina varia de R$ 13,90 até R$ 1.385,00, dependendo do tamanho, marca, quantidades de enfeites e local de compra do produto, ou seja, uma diferença de 9.504%.

“Por isso é muito importante estar atendo às pesquisas de preço para não comprometer o orçamento familiar”, destacou o gerente de Fiscalização do órgão, Yuri Aires.

O Informativo Natalino 2023 do Procon-CG apresenta, em sua pesquisa comparativa, os preços praticados nos cinco principais estabelecimentos comerciais de Campina Grande, em produtos como: árvore de Natal, bolas e enfeites de árvore, luzes pisca-piscas e presépios.

São peças avaliadas a partir do tamanho (pequeno, médio e grande); da quantidade de unidades oferecidas por embalagem, das cores, entre outras características.

No documento também estão dicas sobre condições que o consumidor deve estar atendo no ato da compra como: garantia, possibilidade de troca de produtos, prazos de entrega e qualidade do produto.

Variação de preço

Entre as maiores variações de preços identificadas pelo Procon Municipal, destaca-se, além do valor da árvore de Natal, o preço cobrado pela caixa de bolas decorativas com 20 unidades também chama atenção dos consumidores.

O item pode ser adquirido ao menor valor de R$ 7,99 e ao maior valor de R$ 39,99, ou seja, 400,50%, a depender da disponibilidade financeira do consumidor e do estabelecimento escolhido para a compra.

Outro produto que também apresentou variação significativa de preço foi o boneco de Papai Noel (pequeno), cujo valor mínimo foi de R$ 41,99 e o maior de R$ 139,90, ou seja, uma diferença de 233,17%.

Para conferir mais detalhes do Informativo Natalino 2023 do Procon-CG basta acessar: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2023/