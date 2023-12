A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP) realiza na próxima quarta-feira (13) um pedal de confraternização para celebrar a paz no trânsito.

A ação tem início às 19h, com saída da sede da STTP, na Avenida Brasília, e vai percorrer 15 quilômetros com roteiro nas principais ruas da cidade e uma parada no Açude Velho para contemplar o Natal Iluminado.

O gerente de Trânsito do órgão, Daniel Araújo, fez um convite a todos os ciclistas para participarem da atividade.

A reportagem do Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, disse que o pedal é também uma forma de conscientização no trânsito.

– Estamos finalizando mais um ano e a gente precisa voltar a nossa atenção para o trânsito fazendo uma reflexão, e por isso estaremos realizando esse pedal de confraternização com os grupos de ciclistas e lojistas da cidade – apontou.