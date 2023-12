Vídeo: Superintendente da STTP enfatiza necessidade de endurecimento nas leis de trânsito

O superintendente da Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STTP) de Campina Grande, Vitor Ribeiro, opinou durante entrevista ao programa Ideia Livre, da Rede Ita, sobre a necessidade de uma legislação de trânsito aperfeiçoada e mais restritiva.

“O Brasil está indo na contramão do mundo, tivemos um aumento de acidentes, no último dado que saiu. O Nordeste aponta para esse crescimento, então algo está errado […] Infelizmente o trânsito mata muito mais do que outras coisas no mundo inteiro”, enfatizou o gestor.

Em suas falas, o superintendente pontuou seu desejo em trabalhar a meta de 0 mortes no trânsito em 2024 na cidade de Campina Grande. De acordo com ele, algumas ações já estão sendo implantadas.

“Intensificaremos a educação no trânsito, sinalização, chegamos a marca de 200 faixas de pedestres revitalizadas, temos muita coisa a fazer e muita coisa vai ser feita. Estávamos há quase um ano em Campina sem mortes no trânsito até maio, e teve um acidente com moto no Complexo Aluízio Campos, onde um homem tinha ingerido bebida alcoólica e colidiu em uma moto”, exemplificou.

Vitor, durante a entrevista, comentou ainda sobre outros assuntos no tema, como a legislação referente ao transporte por aplicativo e algumas problemáticas relacionadas.

Confira na íntegra o trecho da entrevista em vídeo: