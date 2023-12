“Temos excesso de infratores”, diz STTP sobre acusação de indústria de multas em CG

“Existe essa máxima sobre uma indústria de multas, mas eu diria, de fato, que temos excesso de infratores”, afirmou o superintendente da Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STTP) de Campina Grande, Vitor Ribeiro, durante entrevista ao programa Ideia Livre, da Rede Ita.

Na ocasião, o gestor afirmou que andando pela cidade é perceptível notar infrações, como avanços de semáforo, fazendo-se necessário medidas eficazes.

“A notificação acaba mexendo no bolso das pessoas, é uma forma que o Brasil inteiro criou para se tentar corrigir excessos”, completou.

Vitor explicou ainda que os recursos arrecadados com as multas não são direcionados para gratificação ou salário de servidores, e sim para tópicos estruturais como sinalização, educação de trânsito, com ações em escolas, fardamentos de agentes, dentre outros.

“Não tem gratificação para quem notifica, isso não existe. O salário do agente de trânsito é pago pela Prefeitura”, disse.

Outros assuntos como mobilidade urbana, frota de carros em Campina Grande, além de explicações sobre localização de lombadas na cidade foram comentados.

Confira o trecho em vídeo: