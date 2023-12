STTP: conheça funcionamento do núcleo de tecnologia do órgão campinense

O superintendente da Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STTP) de Campina Grande, Vitor Ribeiro, detalhou parte das atividades do núcleo de tecnologia existente no órgão, durante participação no programa Ideia Livre, da Rede Ita.

Na ocasião, o gestor destacou a presença de estagiários advindos de uma parceria com o Instituto Federal da Paraíba (IFPB). Dentre as atividades, ele enfatizou o aplicativo que mostra a frota de ônibus em tempo real, o aplicativo de atendimento, bem como outros de utilidade, como o “Júlia”.

“O Julia, que é um aplicativo que está dentro do ‘MobiCG’ para as mulheres que estão no transporte público e sofrem algum tipo de assédio, ela pode acionar nossa equipe, junto com à Coordenação das Mulheres de Campina Grande, e enviamos uma equipe até o local para acompanhar”, explicou.

O superintendente reforçou que a tecnologia tem ajudado e quebrado barreiras facilitando o acesso da comunicação entre o órgão e as pessoas.

Então, um dos objetivos da sua gestão é ampliar o núcleo.

Confira na íntegra as afirmações em vídeo: