Persistem as condições de tempo parcialmente nublado, no decorrer do dia, em grande parte da Paraíba. No Litoral, poderão ocorrer chuvas pontuais e passageiras no decorrer do período. No Sertão e no Alto Sertão do estado, pancadas de chuvas deverão ocorrer entre a tarde e a noite, devido as altas temperaturas e umidade presente na atmosfera. Nas demais regiões, o tempo deverá permanecer estável, com nebulosidade variável.

* Aesa