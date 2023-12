No quadro Sou do Campo, do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros falou sobre as plantas indicadoras do solo.

De acordo com Fábio, as plantas podem revelar o que está acontecendo na química do solo.

Um exemplo é o amendoim bravo, que indica que há um desequilíbrio entre nitrogênio e micronutrientes. Azedinha indica que a terra é argilosa.

Cabelo de porco indica solo com deficiência de cálcio.

Ouça o podcast completo e entenda: