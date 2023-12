A Liturgia da Palavra do segundo domingo de Advento (cf. Isaias 40, 1-5. 9-11/ Sl 84(85)/2Pd 3, 8-14/ Mc 1, 1-8) constitui um convite à conversão. Deus está sempre disposto a oferecer a todos um mundo novo de liberdade, de justiça e de paz; mas esse mundo só se tornará uma realidade quando cada um aceitar reformar o seu coração, abrindo-o aos valores do evangelho.

No itinerário do Advento nos encontramos com a figura de João Batista, o precursor. E qual o papel de João Batista na economia da salvação? De acordo com o evangelho é ser o “mensageiro” que prepara o caminho para o “Messias”, “Filho de Deus” (v. 2).

Marco apresenta uma citação que atribui ao Profeta Isaías, mas que é, na realidade, um conjunto de afirmações retiradas do Êxodo (cf. Ex 23,20), de Isaías (cf. Is 40,3) e de Malaquias (cf. Mal 3,1): “Vou enviar à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas”.

Uma série de citações tiradas da Tora e dos Profetas sugere que João é esse mensageiro de Deus do qual falavam as promessas antigas, e que devia vir anunciar e preparar o Povo de Deus para acolher a intervenção definitiva de Javé na história humana.

Em que consistia a pregação de João? Ele “apareceu no deserto a proclamar um batismo de penitência para remissão dos pecados” (v. 4). De acordo com a catequese judaica, o Messias só chegaria quando Israel fosse, na verdade, a comunidade santa de Deus. Portanto, o povo devia, antes, realizar um caminho de purificação e de conversão, de forma a tornar-se um Povo santo.

É nesse contexto que entendemos o batismo proposto por João: um convite à mudança radical de vida, de comportamento, de mentalidade.

O judaísmo conhecia ritos diversos de imersão na água. Era, inclusive, um rito usado na integração dos pagãos que aderiam ao judaísmo na comunidade do Povo de Deus.

Nesta perspectiva de João, este “batismo” é um rito de iniciação à comunidade messiânica.

A pregação de João é feita “no deserto”. O “deserto” é o lugar do caminho de volta para Deus, ali o povo realizou uma caminhada de purificação e de conversão. Foi no deserto que os israelitas libertados do Egito passaram de uma mentalidade de escravos a uma mentalidade de homens livres, de uma mentalidade de egoísmo a uma mentalidade de partilha, de uma atitude descomprometida a uma Aliança com Javé, da desconfiança em relação à proposta libertadora que Moisés lhes apresentou à confiança em Deus que cumpre as suas promessas e que é fonte de vida e de liberdade para o seu povo.

A pregação de João lembrava aos israelitas a necessidade de voltar ao “deserto” e de percorrer um caminho semelhante àquele que os antepassados tinham percorrido.

Marcos diz que “acorria a Ele toda a gente da região da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém” para serem batizados, confessando os seus pecados (v. 5). A afirmação de que “toda a gente” acorria ao apelo de João quer sugerir o carácter decisivo e determinante da proposta que João faz: não é “mais um” convite à conversão, mas é o último e definitivo apelo de Deus ao seu Povo.

O estilo de vida de João (sóbrio, desprendido, austero, simples) é um convite claro à renúncia aos valores do mundo. É a aplicação prática dessa austeridade de vida e dessa renovação de atitudes que João corrobora a mensagem que ele apresenta. Além disso, o estilo de vida de João evoca o profeta Elias que, de acordo com 2 Re 1,8, se vestia “de peles” e “trazia um cinto de couro em volta dos rins”.

Como João apresenta esse Messias libertador do qual ele é o arauto e o mensageiro? O profeta fala da “força” do Messias e define a sua missão como “batizar no Espírito”.

Tanto a fortaleza como o dom do Espírito são prerrogativas do Messias (cf. Is 9,6; 11,2). O Messias terá, portanto, a força de Deus e a sua missão será comunicar esse Espírito de Deus, que transforma, renova e recria os corações dos homens.

O caminho preparado por João Batista é, na verdade, revelado por Jesus (Jo 14,6). João nos levou a Jesus, Jesus nos apresentou o Reino (Mt 5, 1-12) e Reino é uma caminho de contramão. E esse é o caminho de Jesus, andar muitas vezes na contramão do tempo.

Andar na contramão é denunciar e anunciar que o tempo dos pobres chegou. Se ao longo da historia os pobres e os excluídos sempre foram colocados fora do caminho, Jesus agora refaz o caminho para coloca-los na inclusão. Por isso, todos devem se converter a essa Boa Nova.

Jesus foi trazido por uma Brisa Santa para fazer a escuridão virar dia, a doença virar saúde, a tristeza virar alegria, a opressão vira libertação. Nesse sentido, Jesus reinventa o batismo. O antigo lavava o corpo. O novo, o da Brisa Santa, lava a alma para que chegue o tempo do amor.

As pessoas de nosso tempo são dadas ao gosto de ouvir muitas pregações portentosas, eufóricas ou cheias de frases motivacionais. Estamos todos à procura do caminho.

Porém, é preciso identificar – à luz do Espirito e dos ensinamentos de Jesus – se elas nos levam ao Reino de Deus.

O salmo 18(19) alerta que a Palavra de Deus não se resume a “discursos, nem frase ou palavras, nem vozes que possam ser ouvidas”, mas ao jeito de ser imagem de Jesus, a finalidade de nossa conversão.

Portanto, estamos dispostos a dizer “sim” aos apelos de Deus? Estamos disponíveis para aceitar a sua proposta de “metanoia”? Estamos decididos a renunciar ao comodismo que nos paralisa, ao egoísmo que nos impede de sair de nós próprios, à autossuficiência que nos torna estéreis? Ousaremos ir atrás de Jesus e embarcar com Ele na aventura do Reino?

*Padre Edjamir Sousa Silva