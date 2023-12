CLP premia Paraíba por programas de Educação

Paraíba foi vencedora do Prêmio Liderança Pública, na categoria “Legado CLP”, com os projetos “Pacto Alfabetiza Mais Paraíba” e “Desafio Nota Mil”.

O anúncio ocorreu, neste sábado (9), em São Paulo, durante o 6º Encontro Nacional de Liderança e Gestão Pública, promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP), cujo tema foi “Transformação, Impacto, Valor Público e Rede de Líderes”.

O governador João Azevêdo esteve presente no evento e também participou de painel sobre a Democracia Digital.

Na ocasião, ele celebrou a premiação e ressaltou o compromisso da gestão com a melhoria das ações pedagógicas que têm elevado os índices de aprendizagem na rede estadual de ensino.

“A Paraíba conquista mais um reconhecimento nacional na educação, política pública que é prioridade do nosso governo, pois, através dela oferecemos às crianças e aos jovens as condições de realizarem seus sonhos e de terem um futuro de grandes oportunidades”, frisou.

Os projetos do estado foram inscritos no CLP pelo vice-governador Lucas Ribeiro, que também esteve presente no evento. A premiação teve o objetivo de reconhecer boas práticas que contribuem para uma gestão pública mais eficiente.

“Um prêmio importante para projetos que estão transformando a educação paraibana. Um resultado que deixa a gente muito feliz, principalmente, por saber do impacto real na vida dos nossos estudantes. É o reconhecimento de uma gestão pública eficiente e de uma equipe dedicada, sob a liderança do nosso governador João Azevêdo, que não mede esforços para fazer a diferença na educação da Paraíba”, destacou o vice-governador Lucas Ribeiro.

Pacto Alfabetiza Mais Paraíba – É um projeto que visa qualificar o trabalho de alfabetização das crianças no regime de colaboração com os municípios, com investimentos de R$ 23 milhões, por ano, destinados à elaboração de material didático-pedagógico, concessão de bolsas para formação de profissionais, articulação e mobilização, desenvolvimento de capacidade e avaliações de monitoramento.

Desafio Nota Mil – O Desafio Nota Mil objetiva mobilizar, interagir com os estudantes da Rede Estadual de Ensino e manter uma rotina de estudos focada na produção e avaliação de redações, com foco no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

6º Encontro Nacional de Liderança e Gestão Pública – Durante a participação no painel “Democracia Digital”, o governador João Azevêdo destacou as ações para ampliar a oferta de serviços digitais à população e evidenciou a participação popular nas decisões da gestão, por meio do Orçamento Democrático.

O gestor evidenciou os avanços do Governo Digital, que tem facilitado o atendimento das pessoas nas repartições públicas do estado. “O estado tem uma experiência em termos de prestação de serviços digitais muito grande.

Implantamos o Governo Digital, já temos mais de 400 serviços disponíveis e estamos aprimorando essa ferramenta para garantir mais comodidade ao cidadão que precisa resolver suas demandas no estado e agilizar também o processo interno dentro do Governo”, acrescentou.

Ele também destacou a participação popular na elaboração do orçamento do estado por meio do Orçamento Democrático.

“Nós fazemos reuniões com oito, dez mil pessoas nas plenárias e temos uma troca de experiência muito boa com a população, que dá soluções viáveis para determinados problemas e definem suas prioridades. Nós também criamos um sistema que coleta os pleitos demandados através da internet e a participação das pessoas demonstra a credibilidade nesse instrumento e o reflexo disso é que investimos mais de R$ 3,5 bilhões em obras, ações e políticas públicas definidas pelo Orçamento Democrático”, acrescentou.

O 6º Encontro Nacional de Liderança e Gestão Pública teve o objetivo de reunir pensadores e líderes da área de inovação para compartilhar conhecimentos e experiências com o intuito de promover o aprendizado e provocar o debate sobre o tema no âmbito do setor público brasileiro.

Os governadores Eduardo Leite (RS) e Rafael Fonteles (PI) também participaram do encontro e compartilharam as experiências de seus estados no painel sobre Democracia Digital.

Os auxiliares da gestão estadual Gilmar Martins (Planejamento, Orçamento e Gestão), Roberto Souza (Educação), Rosália Lucas (Turismo e Desenvolvimento Econômico), Rômulo Polari Filho (presidente da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba – Cinep) e Ferdinando Lucena (presidente da Empresa Paraibana de Turismo – PBTur) estiveram presentes no evento promovido pelo CLP.