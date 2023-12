Em comunicado distribuído com a imprensa, a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba informou que – em pelo menos – 22 localidades de Campina Grande ocorrerá uma suspensão no abastecimento d´água neste domingo (10).

A motivação da suspensão é uma solicitação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, por conta do desvio das subadutoras do trecho entre o Parque do Povo e o Parque Evaldo Cruz, no centro da cidade.

As cidades de Lagoa Seca e São Sebastião de Lagoa de Roça também ficarão sem água.

Veja a lista dos bairros que ficarão sem água.

1. Alto Branco

2. Bairros das Nações

3. Bela Vista

4. Belo Monte

5. Centro

6. Conceição

7. Cuités

8. Glória

9. Jardim Tavares

10. José Pinheiro

11. Monte Castelo

12. Monte Santo

13. Nova Brasília

14. Palmeira

15. Prata

16. Residenciais Privê

17. Atmosphera Eco

18. EcoGreen

19. Sierra

20. Santo Antônio

21. Vila Castelo Branco

22. Distrito do Jenipapo