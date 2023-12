Ao longo do dia, o tempo permanecerá ensolarado e com poucas nuvens na maioria das regiões do Estado. Na faixa litorânea, podem ocorrer chuvas passageiras e localizadas. As altas temperaturas, associadas à elevada concentração de umidade na atmosfera, deverão favorecer a ocorrência de chuvas localizadas nas regiões do Sertão e Alto Sertão.

* Aesa