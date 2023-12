Governo da Paraíba lança roteiro de turismo em São Paulo

Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde) e da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), lançou, nessa sexta-feira (8), em São Paulo, o Roteiro Paraíbe-se. O evento foi realizado no Centro de Tradições Nordestinas e contou com as presenças do vice-governador, Lucas Ribeiro, além de representantes do trade turístico e autoridades do estado de São Paulo.

As atrações do roteiro exclusivo e 100% paraibano foram apresentadas durante a programação que marcou o retorno da Rádio Atual FM, uma das pioneiras na valorização da cultura nordestina, ao cenário radiofônico paulista, após 15 anos dedicados exclusivamente ao formato web.

O vice-governador, Lucas Ribeiro, destacou o empenho da gestão no fortalecimento do turismo para o desenvolvimento do estado. “Esse roteiro se integra a uma política de Governo que busca consolidar a Paraíba como um destino completo e diversificado, além de promover o desenvolvimento econômico, gerando emprego, renda e fortalecendo a vocação de cada cidade envolvida. Estamos vivenciando, graças aos incentivos fiscais concedidos pelo governador João Azevedo para o setor aéreo, um expressivo aumento de voos no nosso estado e, com iniciativas como essa, estabelecendo a Paraíba como um destino turístico de destaque no cenário nacional”, observou.

O lançamento também teve shows de Maiara & Maraísa, Hugo & Guilherme e Solange Almeida e, na primeira ação promocional, a Rádio Atual sorteou um pacote, com direito a acompanhante, para o Roteiro Paraíbe-se, que estará disponível nas prateleiras das principais agências de viagens do País.

Para a secretária da Setde, Rosália Lucas, a oportunidade não poderia ser melhor. “Em meio aos nordestinos radicados em São Paulo, integrantes do trade e operadoras de viagens, lançamos o roteiro regional do interior da Paraíba desenvolvido para o mercado nacional de forma colaborativa do Governo com diversos municípios, comunidades, operadoras, receptivos e a companhia Azul Linhas Aéreas. O Paraíbe-se oferece uma imersão inesquecível na cultura, gastronomia, ecoturismo, religiosidade e aventura, tão bem representados no nosso estado”.

O presidente da PBTur, Ferdinando Lucena, também celebrou o novo produto que vai entrar nas ações desenvolvidas pelo Destino Paraíba. “Hoje, a Paraíba ganha um roteiro turístico que nos enche de orgulho e mostra quão diversas são as riquezas do nosso estado, que é capaz de oferecer experiências únicas e inesquecíveis aos nossos visitantes”, reforçou.

A presidente do Centro de Tradições Nordestinas, Christiane Abreu, disse que a parceria com a Paraíba tende a crescer e que foi uma honra receber a equipe do turismo e os gestores paraibanos no CTN.

“A Paraíba nos enche de orgulho e o Roteiro Paraíbe-se chega para somar ainda mais ao fomento turístico da região, que é tão importante cultural e economicamente para todos os moradores do estado, em especial das regiões turísticas. Ainda escreveremos novos capítulos lindos dessa história de tanta parceria. Desejo a esse novo roteiro muito sucesso e, é claro, novos turistas que, com certeza, se apaixonarão pela Paraíba, assim como sou apaixonada”.

Com sete dias de duração, o Paraíbe-se contempla sete cidades de quatro regiões turísticas: Campina Grande, Cabaceiras, Areia, Bananeiras, Araruna, Boqueirão e Queimadas. Quem quiser conhecer o roteiro completo, pode conferir no site paraibese.destinoparaiba.pb.gov.br.

Também estiveram presentes os representantes das operadoras Decolar, Orinter, Viagens Promo, Abreu, Diversa, além das revistas especializadas Panrotas e Mercado & Eventos.

O projeto Paraíbe-se é resultado de uma parceria público-privada entre o Governo do Estado, prefeituras e instituições como a Azul Linhas Aéreas, Sebrae-PB, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Campina Grande (Sindcampina), Fecomércio, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Paraíba (ABIH/PB) e Luck Receptivo.