Trade Turístico de Campina visita obras do Parque Evaldo Cruz

O prefeito Bruno Cunha Lima realizou visita técnica no início da tarde desta quinta-feira (07) com o trade turístico da cidade ao canteiro de obras do Parque Evaldo Cruz, que segue em ritmo acelerado, com previsão de 70% do trabalho concluído em junho de 2024, incluindo a ponte, que tem previsão de ficar pronta antes do São João.

“Convidamos os representantes do trade turístico de Campina Grande para uma visita ao Parque Evaldo Cruz para que pudessem verificar de perto tudo que estamos fazendo na área que será integrada ao Parque do Povo já na edição d’O Maior São João do Mundo do próximo ano”, ressaltou o Bruno Cunha Lima.

O presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes, Dilvaildo Júnior, conta que a devolução do Açude Novo a cidade causa um impacto imensurável do ponto de vista humanístico e econômico.

“É uma série de benéficos que não temos nem como mensurar agora, só no futuro que vamos ter a dimensão do que está acontecendo aqui, você tinha uma área que estava completamente dregadada e agora vamos ter um espaço que vai ser devolvido à sociedade e, o que é melhor, vai ter uma integração direta com o Maior São Joao do Mundo, aumentando a área da festa, a capacidade de atender o turismo, só isso já justifica o valor empregado”, destacou, Divaildo.

As obras do conhecido Açude Novo começaram no mês de agosto, com prazo de entrega de 18 meses, orçada R$ 40 milhões, a obra não só revitalizará a área do parque, mas contará com novas estruturas como quadras poliesportivas, ciclovia, pista de skate e de cooper, playground, espaço pet, quiosques, estacionamento, lojas e banheiros com acessibilidade.

“Estamos adiantando a escavação da ponte neste mês de dezembro e o cronograma segue dentro da expectativa da gestão. Uma obra de revitalização muito impactante para o centro de Campina Grande e hoje foi uma oportunidade boa para mostrar ao trade turístico a grandiosidade da obra”, enfatizou Joab Machado, secretário de Obras.

De acordo com a empresária Albaniza Farias, o impacto da revitalização do Açude Novo será grande, pois o espaço vai agregar e muito não só ao setor turístico, mas a toda a cidade. “Vai ficar muito bom para trazer a família para visitar, vai ter espaço para música, além de lojas e geração de emprego e renda. Sem falar no ambiente que é muito agradável, por conta das árvores”, citou a empresária.