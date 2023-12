Projeto para construção da ponte que liga Cabedelo e Lucena será apresentado na 2ª

Uma intervenção crucial para a mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico da Paraíba. Assim pode ser definida a construção da ponte sobre o Rio Paraíba, que interligará os municípios de Cabedelo, Santa Rita e Lucena, reduzindo significativamente os problemas de tráfego e congestionamento, além de melhorar a logística de entrada e saída de bens e serviços pelo Porto de Cabedelo.

O projeto será apresentado pelo governador João Azevêdo nesta segunda-feira (11), às 10h, em solenidade no Teatro Paulo Pontes, do Espaço Cultural, quando será autorizada a licitação da denominada Ponte do Futuro.

A ponte é considerada uma obra importante, que beneficiará o complexo rodoviário de logística do Porto de Cabedelo, e representa um investimento de cerca de R$ 500 milhões. Sua construção eliminará gargalos logísticos e fomentará o trade turístico no Litoral Norte da Paraíba.

Atualmente a circulação de veículos pesados, especialmente os ligados ao transporte de cargas do Porto de Cabedelo, causa sérios transtornos na Região Metropolitana da Capital, incluindo congestionamentos, acidentes de trânsito e aumento na poluição ambiental., que, além de prejudicarem a qualidade de vida dos cidadãos e a atividade econômica, afeta a atratividade da região para investimentos.

Além do impacto econômico, a construção da ponte deixará a zona urbana da região metropolitana com melhor mobilidade, menos acidentes de trânsito, menores índices de poluição ambiental e melhor qualidade de vida para os habitantes locais. Outro benefício importante será a redução no tempo de viagem.