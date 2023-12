No quadro ‘Sou do Campo’, do programa Conexão Caturité, o extensionista rural da Empaer Campina Grande, Werneck Abrantes, falou sobre o dia do extensionista rural.

Ele disse que a data foi instituída por meio de uma assistência técnica voltada para o meio rural.

Depois de Minas Gerais, a ideia chegou à Paraíba em 1955. Em 1975, foi criada a Emater e hoje existe a Empaer, que contempla os extensionistas rurais.

