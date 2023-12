Campina fará campanha de conscientização sobre faixa de pedestres

Prefeitura de Campina Grande, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), vai iniciar na segunda-feira, 11, uma grande campanha de educação, fiscalização e sinalização relativa à necessidade de condutores e transeuntes respeitarem as faixas de pedestres.

A campanha é motivada pelo aumento no número de atropelamentos na Avenida Floriano Peixoto, no Centro, no trecho entre a Praça da Bandeira e o cruzamento com a Rua Tavares Cavalcante.

De acordo com o Núcleo de Estudos de Acidentes de Trânsito (NEAT), de janeiro a novembro de 2023, houve 28 atropelamentos nesta área, um aumento de 155%, ao serem comparados os números com os do mesmo período de 2022, quando houve 11 ocorrências do tipo na região.

No que tange à conscientização das pessoas, educadores da Divisão de Educação da STTP estarão nas faixas do citado trecho da Floriano entregando material educativo e conversando com os pedestres para que elas atravessem na faixa.

As secretarias de Cultura e Educação também vão participar com trupe de atores e estudantes de escolas públicas, em datas a serem agendadas, para realizar atividades lúdicas em toda a região. Haverá também ampla campanha nas mídias sociais, busdoor, panfletos e adesivos para massificar a mensagem de respeito à faixa.

Quanto à fiscalização, os agentes da STTP vão se revezar durante todo o dia para fiscalizar o respeito à faixa e inibir comportamentos perigosos de condutores que possam ameaçar a integridade física dos pedestres. Além disso, o monitoramento viário estará em conexão com os agentes de rua para observar possíveis infrações.

Já o setor de Sinalização da STTP vai reforçar as marcar viárias, horizontais e verticais, para estimular os pedestres a atravessarem pelas faixas e os condutores a reduzirem a velocidade dos veículos e respeitarem a travessia de quem está na faixa.

“É uma campanha multisetorial que envolve também outras secretarias da prefeitura. Nosso intuito é chamar a atenção das pessoas quanto a essa atitude tão simples que é o respeito à faixa, tanto por parte dos condutores quanto por parte dos pedestres. É uma atitude que protege e salva vidas”, explicou o superintendente da STTP, Vitor Ribeiro.