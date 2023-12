A gerente de Transportes da Superintendência de Trânsito e Transportes de Campina Grande (STTP), Aracy Brasil, informou a reportagem da Rádio Caturité FM, que, apesar do feriado do dia 8, quando a cidade celebra a padroeira Nossa Senhora da Conceição, haverá um reforço na frota de transporte público.

Segundo Aracy, os ônibus vão circular até as 21 nesta sexta-feira para que as pessoas possam, após sair da procissão, ir ao Natal Iluminado, no Açude Velho.

– Neste feriado da Padroeira de Campina Grande estaremos com operação de ônibus extras. Iniciamos às 6h da manhã com reforço nas linhas para as pessoas que vão para a feira central. Às 14h nós recolhemos algumas linhas e a operação fica igual à ordem do domingo, extensivo às nove horas da noite para que as pessoas que quiserem, depois da procissão, irem conhecer o Natal Iluminado, fiquem tranquilas para retornar às suas casas – frisou.