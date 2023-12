Foto: Paraibaonline

Na manhã desta quinta-feira (7), uma parte do teto da Academia de Comércio Epitácio Pessoa, localizada na rua das Trincheiras, Centro da capital paraibana, desabou, interrompendo temporariamente uma sessão na Câmara Municipal de João Pessoa, que fica ao lado do edifício afetado.

Não houve registros de feridos, uma vez que o prédio estava vazio no momento do incidente.

O representante da Defesa Civil, Renato Lins, informou que o desabamento foi resultado do comprometimento estrutural causado por cupins em todo o teto do edifício histórico. Destacou que, provavelmente, será necessário realizar a retirada completa do telhado.

A jornalista Michelle Sousa, que estava presente na sessão da Câmara, relatou que um estrondo significativo foi ouvido por volta das 10h40, levando à interrupção temporária dos trabalhos legislativos.

Ela acrescentou que, momentos antes do incidente, os vereadores haviam protocolado um projeto relacionado à restauração de prédios históricos, incluindo a Academia de Comércio Epitácio Pessoa.

Segundo moradores da região, o edifício, por estar abandonado, tem sido utilizado como ponto de consumo de drogas.

As autoridades locais agora avaliarão os danos e tomarão as medidas necessárias para garantir a segurança e a preservação do patrimônio histórico.

*com informações da TV Cabo Branco