Servidores estaduais paraibanos recebem segunda parcela do 13º

O Governo da Paraíba paga, nesta quinta-feira (7), a segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores estaduais – aposentados, pensionistas, reformados e servidores da ativa das administrações direta e indireta.

O pagamento da segunda parcela faz parte do calendário de pagamentos deste fim de ano do Governo da Paraíba que, em menos de 30 dias, vai injetar R$ 2,24 bilhões na economia, aquecendo setores como serviços e comércio durante as festividades de fim de ano.

De acordo com o calendário, a folha de dezembro será paga nos dias 22 e 23, permitindo que os servidores passem as festas de fim de ano com seus salários em conta.

Também está previsto o pagamento do Abono Natalino a 693 mil famílias, entre os dias 11 e 22. E ainda o pagamento do 14° e 15° salários dos professores, iniciativa do Governo da Paraíba para premiar experiências administrativas e práticas pedagógicas exitosas, que será efetuado até o fim de dezembro.

Calendário de pagamentos:

07/12 – pagamento da segunda parcela do 13º salário do funcionalismo público estadual

11/12 a 22/12 – pagamento do abono natalino

22/12 – pagamento dos salários de dezembro dos servidores aposentados, pensionistas e reformados

23/12 – pagamento dos salários de dezembro dos servidores da ativa das administrações direta e indireta

Até o fim de dezembro – 14º e 15º salários dos prêmios Mestres da Educação e Escola de Valor