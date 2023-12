Secretária finaliza trâmites para o novo restaurante popular em Campina Grande

A secretária de Estado de Desenvolvimento Humano da Paraíba (SEDH), Pollyanna Dutra, finalizou, nesta quarta-feira, (6), os trâmites para construção de um novo restaurante popular em Campina Grande, no bairro das Malvinas. A documentação que autoriza a construção da nova unidade de segurança alimentar foi assinada junto à Caixa Econômica, que liberará os recursos para construção da obra.

O novo restaurante é uma realização do Governo do Estado da Paraíba e está orçado em mais de R$ 4,5 milhões.

A liberação da documentação para o início do projeto foi auxiliada pela Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado (SUPLAN) e pela Caixa Econômica Federal, com assinatura da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano.

Pollyanna comemorou a instalação da nova unidade, que significará uma vitória para o povo campinense. “Vencemos todas as etapas do restaurante popular de Campina Grande. A construção dele será nas Malvinas. Eu só tenho a agradecer a toda equipe por ter acreditado e se empenhado nesse projeto”, afirmou.

*vídeo – ascom