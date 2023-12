No quadro ‘Trânsito e Mobilidade Urbana’, do programa Conexão Caturité, Carlos Arthur, gerente administrativo da STTP, falou sobre a disponibilidade do estacionamento social para quem vai visitar o Natal Iluminado no Açude Velho.

Ele disse que estará disponibilizado o estacionamento rotativo durante os festejos natalinos, das 18h às 5h. O valor do estacionamento é de R$ 5.

Foi citado também o Pedal Iluminado, que será realizado no dia 13, passando por todos os locais iluminados de Campina Grande.

Ouça aqui o podcast completo.