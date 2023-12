Fique bem informado: resumo de notícias do Paraibaonline

Para você, os links com as notícias mais lidas nesta quarta-feira no Paraibaonline.

Oferta da Serasa: desconto de até 99% para quitação de dívidas

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/12/06/oferta-da-serasa-desconto-de-ate-99-para-quitacao-de-dividas/

Vídeo: PF apreende em JP mais de 37 mil comprimidos alucinógenos

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/12/06/video-pf-apreende-em-jp-mais-de-37-mil-comprimidos-alucinogenos/

Sesuma adota medidas contra morte de peixes no Açude Velho

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/12/06/sesuma-adota-medidas-contra-morte-de-peixes-no-acude-velho/

Ipês colorem praças de João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/12/06/ipes-colorem-pracas-de-joao-pessoa/

Conheça os produtos natalinos da Vila do Artesão de Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2023/12/06/conheca-os-produtos-natalinos-da-vila-do-artesao-de-campina-grande/

Prefeitura de Campina Grande antecipa 13º salário e pagamento dos prestadores

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/12/06/prefeitura-de-campina-grande-antecipa-13o-salario-e-pagamento-dos-prestadores/

Adriano Galdino: Republicanos deu tempo demais para Romero decidir

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/12/06/adriano-galdino-republicanos-deu-tempo-demais-para-romero-decidir/

Vereadora campinense: governador contemplou todo mundo na oposição local

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/12/06/vereadora-campinense-governador-contemplou-todo-mundo-na-oposicao-local/

TCE rejeita contas de três ex-prefeitos paraibanos

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/12/06/tce-rejeita-contas-de-tres-ex-prefeitos-paraibanos/

João Azevêdo diz que não tem ambição de ser “dono de partido”

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/12/06/joao-azevedo-diz-que-nao-tem-ambicao-de-ser-dono-de-partido/

Governo vai prorrogar Programa Desenrola por mais três meses

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/12/06/governo-vai-prorrogar-programa-desenrola-por-mais-tres-meses/

Mulher faz bolo para comemorar conquista da carteira de motorista após 10 tentativas

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/12/06/mulher-faz-bolo-para-comemorar-conquista-da-carteira-de-motorista-apos-10-tentativas/

Veja a diferença no preço de bebidas em supermercados de João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/12/06/veja-a-diferenca-no-preco-de-bebidas-nos-supermercados-de-joao-pessoa/

Preso na Paraíba grupo suspeito de furtar idosos em filas de banco

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/12/06/preso-na-paraiba-grupo-suspeito-de-furtar-idosos-em-filas-de-banco/

Atenção! Aplicativo Waze fica fora do ar; saiba mais detalhes

https://paraibaonline.com.br/tecnologia/2023/12/06/atencao-aplicativo-waze-fica-fora-do-ar-saiba-mais-detalhes/

Secovi-PB opina sobre lei de entrega de delivery nos condomínios verticais

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/12/06/secovi-pb-opina-sobre-lei-de-entrega-de-delivery-nos-condominios-verticais/

Saiba como está o andamento das obras do Parque do Açude Novo

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/12/06/saiba-como-esta-o-andamento-das-obras-do-parque-do-acude-novo/

Município paraibano é condenado em danos morais por troca de bebês em maternidade

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/12/06/municipio-paraibano-e-condenado-em-danos-morais-por-troca-de-bebes-em-maternidade/

UFPB desenvolve prótese mecânica 3D para pacientes amputados

https://paraibaonline.com.br/tecnologia/2023/12/06/ufpb-desenvolve-protese-mecanica-3d-para-pacientes-amputados/

Nova denúncia do Ministerio Público contra padre Egídio e mais duas pessoas

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/12/06/nova-denuncia-do-ministerio-publico-contra-padre-egidio-e-mais-duas-pessoas/

Polícia Civil prende quadrilha de roubo de cargas

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/12/06/policia-civil-prende-quadrilha-de-roubo-de-cargas/

Argentina autoriza extradição de ex-funcionário da Braiscompany para o Brasil

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/12/06/arqentina-autoriza-extradicao-de-ex-funcionario-da-braiscompany-para-o-brasil/

João Azevedo: “Cabe a Júnior Araújo saber se fica ou não na base governista”

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/12/06/joao-azevedo-cabe-a-junior-araujo-saber-se-fica-ou-nao-na-base-governista/

Paraibana é eleita como uma das mulheres mais poderosas do mundo

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/12/06/paraibana-e-eleita-como-uma-das-mulheres-mais-poderosas-do-mundo/

CPI do Padre Zé não consegue número suficiente para instalação na ALPB

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/12/06/cpi-do-padre-ze-nao-consegue-numero-suficiente-para-instalacao-na-alpb/

Galdino opina que indecisão de Romero tem dificultado a articulação do governo em CG

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/12/06/galdino-opina-que-indecisao-de-romero-tem-dificultado-a-articulacao-do-governo-em-cg/

Saúde recomenda nova dose da vacina contra Covid para grupos prioritários

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/12/06/saude-recomenda-nova-dose-da-vacina-contra-covid-para-grupos-prioritarios/

Cantor sertanejo sofre acidente de carro; saiba os detalhes

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/12/06/cantor-sertanejo-sofre-acidente-de-carro-saiba-os-detalhes/

Juiz explica o que são ‘habeas corpus’ e ‘mandados de segurança’

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/12/06/juiz-explica-o-que-sao-habeas-corpus-e-mandados-de-seguranca/

Aparte: nova lei paraibana regulamenta a entrega de mercadorias em condomínios

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/12/06/aparte-nova-lei-paraibana-regulamenta-a-entrega-de-mercadorias-em-condominios/

Ministério da Educação cogita fim dos cursos de licenciatura 100% EaD

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2023/12/06/ministerio-da-educacao-cogita-fim-dos-cursos-de-licenciatura-100-ead/

Campinense apresenta seu elenco para 2024 com grande festa

https://paraibaonline.com.br/esportes/campinense-apresenta-seu-elenco-para-2024-com-grande-festa/

