Conselhos Tutelares devem ser descentralizados em Campina Grande

Atendendo a uma reivindicação dos profissionais da área, a Secretaria de Assistência Social de Campina Grande (Semas), vai descentralizar os conselhos tutelares da cidade, dividindo as sedes por regiões.

Segundo informou a secretária da pasta, Pâmela Vital, um projeto piloto será colocado em prática no bairro dos Malvinas, onde deve ser implantado o Conselho da região Oeste.

Ela explicou, durante entrevista a Caturité FM, que cada região terá a sua sede para que os conselheiros estejam mais perto das regionais para as quais foram eleitos.

– Atualmente, os conselheiros atuam na Casa dos Conselhos, na Avenida Canal, mas muitos questionam o fato deles não estarem nas regiões onde foram eleitos, o porquê de a gente não fazer eles chegarem mais próximos desses locais, mas dialogando com o prefeito nós decidimos descentralizar. Estamos com um projeto piloto e vamos testar a região oeste, no bairro das Malvinas, para, posteriormente, descentralizar os outros – explicou.

Ainda conforme Pamela, a sede da Semas, que atualmente está localizada no bairro do Alto Branco, também deve migrar para o Museu da Ciência, próximo ao Terminal de Integração.