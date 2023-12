No dia 8 de dezembro, Campina Grande celebra o feriado municipal em honra a Nossa Senhora da Conceição.

Em virtude desse dia, alguns estabelecimentos comerciais e repartições públicas terão seus horários de funcionamento alterados.

Confira abaixo o que abre e fecha na cidade durante o feriado.

Shoppings

Partage Shopping

Durante o Dia de Nossa Senhora da Conceição, o Partage Shopping estará em pleno funcionamento.

As lojas, quiosques e a praça de alimentação estarão abertos das 10h às 22h.

Shopping Luíza Motta

O Shopping Luíza Motta também operará normalmente nesta sexta-feira (8). As lojas estarão abertas das 10h às 20h, enquanto a praça de alimentação funcionará das 11h às 20h.

Design Mall

O Design Mall funcionará em horário especial de feriado, das 12h às 18h.

Cirne Center

Até o momento, o Cirne Center não forneceu informações sobre seu horário de funcionamento no feriado.

Bancos

Conforme informado pelo presidente do Sindicato dos Bancários, durante o feriado do dia 8, os bancos não abrirão em Campina Grande, seguindo a determinação do feriado municipal.

Comércio

Devido ao feriado municipal, o comércio em Campina Grande terá seu funcionamento condicionado.

Caso os lojistas optem por abrir, deverão cumprir as obrigações legais, pagando o valor correspondente ao dia de trabalho aos funcionários e concedendo uma folga em até 35 dias, conforme orientação do Sindicato do Comércio Varejista local.

Repartições Públicas

Durante o Dia de Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, apenas os serviços essenciais, como Defesa Civil, hospitais municipais e limpeza urbana, estarão em funcionamento nas repartições públicas.

Justiça

A Justiça Federal da Paraíba (JFPB) não terá expediente na sexta-feira (8).

Os prazos processuais com início ou término nessa data serão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, 11 de dezembro.

Mesmo com o feriado, o Plantão Judiciário analisará ações, medidas de urgência e procedimentos destinados a evitar o perecimento de direito, assegurar a liberdade de locomoção ou garantir a aplicação da lei penal.

Correios

No dia 8, não haverá atendimento nas agências e unidades Correios Empresas em Campina Grande. O atendimento normaliza no sábado (9) nas Agências de Correios Franqueadas.

Parque da Criança

O Parque da Criança informou que estará aberto das 5h até as 23h, em um horário especial dedicado ao mês do Natal, conforme a organização do local.