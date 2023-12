O pessoense que pretende comprar bebidas para as festas deste final do ano precisa ficar atento aos preços porque a diferenças estão bem altas, a exemplo do uísque Johnnie Walker Black Label 12 anos 1000ml, R$ 211,05, que oscila entre R$ 79,90 (Latorre – Torre) e R$ 290,95 (Mateus – Altipano), também a maior variação encontrada pela pesquisa realizada pelo Procon-JP: 264,14%.

A pesquisa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor coletou preços de 132 itens em 15 supermercados da Capital no dia 5 de dezembro e traz valores para vários tipos de bebidas, a exemplo de champagne/espumante, uísque, vodka, vinho, energético, cerveja, licor, refrigerante, rum e gim.

O levantamento registra, ainda, duas outras grandes diferença nos preços, como o uísque Chivas Regal 18 anos 750ml, R$ 161,98, com preços entre R$ 405,00 (Pão de Açúcar – Epitácio Pessoa) e R$ 566,98 (DoDia – Bessa), variação de 40%; e no champanhe Velve Clicquot Brut 750ml, R$ 156,45, oscilando entre R$ 429,90 (Menor Preço – Bairro dos Estados) e R$ 586,35 (Mateus – Altiplano), variação de 36,39%.

Outras variações – As outras duas grandes variações nos preços foram encontradas no refrigerante Fanta Guaraná 2 litros, 95,24%, com preços entre R$ 3,99 (Bemais – Bancários) e R$ 7,79 (Latorre – Torre e Super Box Brasil – Geisel), diferença de R$ 3,80; e na cerveja Stella Artois (longneck) 330ml, 88,09%, com preços entre R$ 3,19 (Assaí atacadista – Epitácio Pessoa) e 6,00 (DoDia – Bessa), diferença de R$ 2,81.

A pesquisa visitou os seguintes supermercados: Cestão e Super Box Brasil (Geisel); Assaí Atacadista e Pão de Açúcar (Epitácio Pessoa); Latorre (Torre); Menor Preço (Bairro dos Estados); Manaíra (Manaíra); Mateus (Altiplano); DoDia (Bessa); Varejão do Preço (Rangel); Varejão (Varjão); SuperFácil Atacado (Água Fria); Supermercado Assis (Mangabeira VIII); Extra e Bemais (Bancários).

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br